В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах

В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами

В Киев наконец-то прибыла баржа с арбузами, который были выращены в трех хозяйствах Херсонщины, сообщает ООО "Нибулон" на своей странице в Facebook

"Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL-003 доставили до пункта назначения 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонщины для киевлян и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Рейс длился почти неделю и также стал для компании юбилейным - пятым в транспортировке бахчевых по Днепру с юга Украины.

Сегодня херсонские ягоды в рефрижераторах отправятся к конечному месту назначения - торговым залам столичных супермаркетов. Стоимость арбузов будут определять торговые сети.

Как сообщал Главред, эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.