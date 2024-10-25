В Киеве прогремели взрывы: россияне ударили БпЛА по жилому дому

В жилой многоэтажке вспыхнул пожар, сообщили в КГГА.

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РФ атаковала дроном многоэтажку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное об ударе по Киеву:

Российский БпЛА атаковал многоэтажку в Соломенском районе столицы

Частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома

Пострадали два человека

Вечером пятницы, 25 октября, в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КГВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении КГВА.

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Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации уточнил, что в результате российской атаки БпЛА в Соломенском районе Киева возник пожар. По его словам, в многоквартирном доме, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", - уточнил Виталий Кличко.

Мэр города рассказал, что повреждения получили квартиры на 17, 18, 19 этажах.

Обновлено 21:55: Из многоквартирного дома в Киеве эвакуируют жильцов, сообщили в КГГА.

Кроме того, обломки вражеского "Шахеда" упали на открытой местности в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, в этом районе города обошлось без пострадавших.

Обновлено 22:20: В ГСЧС уточнили, что в Соломенском районе столицы повреждения получил 25-этажный жилой дом.

"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этаже", - говорится в сообщении спасателей.

На месте попадания задействовали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 43 спасателя. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено 22:38: В Киевской МВА рассказали, что в доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар вспыхнул в квартире на 20 этаже.

"Эвакуированы более 100 человек. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в КГВА.

Обновлено 22:48: Известно о двух пострадавших в доме в Соломенском районе Киева, заявил Кличко. Медики на месте оказали им помощь. Бригады скорой дежурят возле дома.

Что известно о БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, вечером 23 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины.

Также в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину дронами "Шахед", из-за чего во многих областях, включая Киев, объявили воздушную тревогу. В Харьковской области в результате обстрела села Черкасская Лозовая загорелась трава.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 октября россияне совершили пятнадцатую воздушную атаку на Киев в этом месяце, запустив ударные дроны из Курской области и Краснодарского края. Противовоздушная оборона работала дважды за ночь. В Дарницком районе города из-за обломков сбитых БПЛА загорелись деревья и трава.

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