В Киеве прогремели взрывы: россияне ударили БпЛА по жилому дому

Главное об ударе по Киеву:
- Российский БпЛА атаковал многоэтажку в Соломенском районе столицы
- Частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома
- Пострадали два человека
Вечером пятницы, 25 октября, в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КГВА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении КГВА.
Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Начальник Киевской городской военной администрации уточнил, что в результате российской атаки БпЛА в Соломенском районе Киева возник пожар. По его словам, в многоквартирном доме, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", - уточнил Виталий Кличко.
Мэр города рассказал, что повреждения получили квартиры на 17, 18, 19 этажах.
Обновлено 21:55: Из многоквартирного дома в Киеве эвакуируют жильцов, сообщили в КГГА.
Кроме того, обломки вражеского "Шахеда" упали на открытой местности в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, в этом районе города обошлось без пострадавших.
Обновлено 22:20: В ГСЧС уточнили, что в Соломенском районе столицы повреждения получил 25-этажный жилой дом.
"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этаже 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этаже", - говорится в сообщении спасателей.
На месте попадания задействовали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 43 спасателя. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено 22:38: В Киевской МВА рассказали, что в доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар вспыхнул в квартире на 20 этаже.
"Эвакуированы более 100 человек. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в КГВА.
Обновлено 22:48: Известно о двух пострадавших в доме в Соломенском районе Киева, заявил Кличко. Медики на месте оказали им помощь. Бригады скорой дежурят возле дома.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, вечером 23 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины.
Также в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину дронами "Шахед", из-за чего во многих областях, включая Киев, объявили воздушную тревогу. В Харьковской области в результате обстрела села Черкасская Лозовая загорелась трава.
Как сообщал Главред, в ночь на 25 октября россияне совершили пятнадцатую воздушную атаку на Киев в этом месяце, запустив ударные дроны из Курской области и Краснодарского края. Противовоздушная оборона работала дважды за ночь. В Дарницком районе города из-за обломков сбитых БПЛА загорелись деревья и трава.
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