В Киеве "свихнулась" бетономешалка: много помятых авто, есть пострадавшие

В Киеве бетономешалка помяла много машин и задела пешеходов / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

В Шевченковском районе Киева "свихнулась" бетономешалка – на спуске к Нижнему и Верхнему Валу помяла пять автомобилей, есть пострадавшие.

Грузовик задел пешеходов, пострадали два человека, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.com.

По предварительным данным, причина аварии – отказ тормозов.

"…водитель бетономешалки смял пять авто по пути вниз и ушел налево в забор. Двое пострадавших... чудом обошлось без погибших, бетономешалка задела пешеходов, которых тут оказалось неожиданно много…", – поделились в паблике.