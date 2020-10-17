В Киеве "свихнулась" бетономешалка: много помятых авто, есть пострадавшие

В столице бетономешалка устроила масштабное ДТП.
В Шевченковском районе Киева "свихнулась" бетономешалка – на спуске к Нижнему и Верхнему Валу помяла пять автомобилей, есть пострадавшие.
Грузовик задел пешеходов, пострадали два человека, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.com.
По предварительным данным, причина аварии – отказ тормозов.
"…водитель бетономешалки смял пять авто по пути вниз и ушел налево в забор. Двое пострадавших... чудом обошлось без погибших, бетономешалка задела пешеходов, которых тут оказалось неожиданно много…", – поделились в паблике.
Автор: Екатерина Присяжнюк