В Киеве "минировали" две центральные станции метро

В Киеве закрыли на вход и выход две центральные станции метро/ УНИАН

В столице Украины две центральные станции метрополитена - Дворец спорта и Майдан Незалежности были закрыты на вход и выход. Как сообщается на официальной странице киевской подземки в Facebook, диспетчеру поступил анонимный звонок о минировании.

"Внимание! Станции "Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в тексте.

Через 35 минут представители метрополитена заявили о том, что проверка была закончена и никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Станции заработали в обычном режиме.

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