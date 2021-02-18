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В Киеве "минировали" две центральные станции метро

18 февраля 2021, 14:30
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Как сообщают в пресс-службе столичной подземки, на закрытие станций пришлось пойти после того, как на пульт диспетчера поступил анонимный звонок.

Минирование
В Киеве закрыли на вход и выход две центральные станции метро/ УНИАН

В столице Украины две центральные станции метрополитена - Дворец спорта и Майдан Незалежности были закрыты на вход и выход. Как сообщается на официальной странице киевской подземки в Facebook, диспетчеру поступил анонимный звонок о минировании.

"Внимание! Станции "Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в тексте.

Через 35 минут представители метрополитена заявили о том, что проверка была закончена и никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Станции заработали в обычном режиме.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Киеве многократно "минировали" разные здания и важные объекты инфраструктуры.
  • Из последних случаев - 13 ноября 2020 года, появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство.
  • В конце апреля 2019 года правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.
  • 20 ноября 2020 года в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.
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