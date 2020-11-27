В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика

ДТП в Кировоградской области унесло две человеческие жизни / Фото prm

В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием асфальтоукладчика и военного грузовика МАЗ, в результате которого два человека погибло, а один пострадал.

Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, ДТП произошло в четверг на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка, на территории Новорхангелького района. Водитель МАЗ, являющийся военным одной из воинских частей, не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с асфальтоукладчиком VÖGELE, в ходе которого также наехал на трех работников, которые занимались укладкой асфальта.

В результате аварии двое человек погибли, а еще один с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

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Военнослужащий арестован, решается вопрос о проведении различных экспертиз, а также о сообщении задержанному о подозрении по статье 4.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).