Сюрприз от Минсоцполитики: жители "красных" зон карантина получат повышенные субсидии

Субсидии для жителей карантинных регионов вырастут наполовину / УНИАН

В "красных" зонах карантина будут по-другому начислять субсидии. Таким образом местные жители получат повышенные соцвыплаты.

В частности, речь идет об увеличении социальных нормативов на 50%.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

"Расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ", – сказано в сообщении.

Читайте такжеВсе идут на каникулы: Данилов потребовал от МОН всеобщий "отдых"Стандартные социальные нормативы для жителей регионов, где действует локдаун: будут таким:

Холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);

Горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц;

Водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц;

Газ - при наличии плиты и горячей воды - 3,3 кубометра на одного человека в месяц, при наличии плиты и без горячей воды – 5,4 кубометра, при наличии газовой плиты и газовой колонки – 10,5 кубометров;

Электроэнергия – 70 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц.

Напомним, львовский врач Тарас Жиравецкий заявил, что в Украине стремительно распространяется коронавирус. В связи с этим, уже через 10-14 дней в медицинской системе может случиться коллапс.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.