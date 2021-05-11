В Крыму во время обысков по-зверски застрелили мужчину

Рано утром во время обысков у Рахимова во дворе бегали люди и была слышна стрельба. Был убит уроженец Узбекистана.
Во время обысков в аннексированном Крыму, которые состоялись 11 мая, силовики застрелили уроженца Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова. При обысках у него раздавалась стрельба, сообщает в Facebook правозащитница Луфтие Зудиева.
По ее словам, инцидент произошел во время обысков у Рахимова в симферопольском микрорайоне Дубки. Она также подчеркнула, что, по версии силовиков, он якобы оказывал им сопротивление при обыске.
"Его супругу Сахибу Рахимову вместе с сыном до сих пор не могут найти. Ее увез после обыска в их доме в селе Заветное Советского района Крыма начальник отделения по вопросам миграции. Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына", - добавила Зудиева.
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Правозащитная организация Крымская солидарность пишет, что рано утром во время обысков у Рахимова во дворе бегали люди и была слышна стрельба. Украинская прокуратура АР Крым также заявила, что во время сегодняшнего обыска в Дубках при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.
"Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации", - говорится в сообщении.
Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о том, что государство запускает ряд мероприятий, задачей которых является реализация Крымской платформы. Это переговорная площадка, где планируется обсуждение вопросов по освобождению и возвращению Крыма в состав Украины.
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 марта была принята стратегия возвращения оккупированных РФ Крыма и Севастополя под политический контроль украинского государства.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба 1 мая рассказал о том, что в России очень серьезно отнеслись к Крымской платформе. В российском министерстве иностранных дел создали подразделение, в рамках которого проводится работа по противодействию проекта Украины с целью возвращения Крыма.