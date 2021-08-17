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В Луцке митинговали против монополизации рынка трудоустройства в Польше

17 августа 2021, 19:45

По мнению активистов, предоставление доступа к визовым данным одной рекрутинговой фирме негативно скажется на конкуренции.

В Луцке состоялся митинг против монополизации рынка трудоустройства в Польше

Во вторник, 16 августа, более 20 общественных активистов пикетировали Генконсульство Польши в Луцке с требованием не допустить монополизации рынка посреднических услуг по трудоустройству украинцев в соседней стране, пишет Т1.ua.

Известно, что с июня польское посольство пытается утвердить результаты тендера по визовому центру, в котором победил консорциум с участием близкой к власти компании по трудоустройству.

По мнению активистов, предоставление доступа к визовым данным одной рекрутинговой фирме негативно скажется на конкуренции, приведет к монополии и ухудшению условий для работы украинских граждан.

Участники акции сегодня передали резолюцию представителям консульства.

В документе отмечается, что митинг проводится для того, чтобы "привлечь внимание украинского и польского общества к ситуации вокруг попыток привлечь избранные компании к выдаче рабочих виз украинским трудовым мигрантам в Польшу".

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"Национальная апелляционная палата Польши рассматривает правомерность действий тендерной комиссии по устранению от конкурса компании с самой низкой ценой. Но заказной характер торгов, имеющий целью предоставить победу конкретной польской компании, нашел еще одно подтверждение. Консорциум - "победитель" уже начал нанимать персонал, не дожидаясь окончательных решений апелляционной инстанции. Идти на такие бизнес-риски можно, если уверен в результате тендера", - говорится в резолюции.

По данным организаторов, победу в тендере посольства Республики Польша в Украине одержал консорциум, предложивший чуть ли не самую высокую цену среди всех претендентов. Кроме того, некоторые услуги он планирует предоставлять бесплатно, что вызывает сомнение в экономической обоснованности его предложения.

"Наконец, это был единственный альянс, в который вошла компания по трудоустройству, которая сама является одной из тысяч пользователей услуг визового центра при оформлении своих клиентов-рабочих для выезда в Польшу", - говорится в резолюции.

Активисты предполагают, что секрет успеха кроется в "настоящих владельцах польской компании Personnel Service, имеющих дружеские отношения с польскими чиновниками".

"Но наибольшие риски возникают из-за возможной монополизации рынка услуг по трудоустройству украинцев в Польше или создания картеля. Это приведет к ухудшению конкуренции и нанесет удар по правам трудовых мигрантов из Украины. Вся эта история негативно сказывается на двусторонних отношениях и может затмить визит президента Польши в Украину на празднование Дня Независимости", - делают вывод в резолюции.

Посольство Польше 11 июня объявило компании TLS Contact французской группы Teleperformance и польскую Personnel Service победителями тендера на выдачу виз в 5 городах, в том числе и в Луцке. За 3 года консорциум получит за свои услуги 34 млн евро. Среди претендентов были предложения на 13 млн евро меньше.

Польскую компанию связывают с бизнесменом Томашем Мисяком, который был замешан в нескольких скандалах и является приятелем премьера Польши.

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