В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok

В центре Волынской области луцкие школьники не придумали ничего лучше для популярности в TikTok, чем станцевать на могилах на местном кладбище.
Ради эффектного видео для сервиса TikTok подростки в Луцке станцевали на могилах и фотографировались с портретами умерших людей. Соответствующий ролик был опубликован в одном из местных Телеграм-каналов.
"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в ролике к видео.
Полиция оперативно нашла подростков и открыла производство из-за надругательства над могилами.
"Внесенные сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 297 УК, речь идет о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Продолжается следствие во время которого будут выяснены все обстоятельства" – сказали полицейские.
Довольно скоро школьники опубликовали в Сети видео с изменениями за свой поступок.
"Я приношу свои извинения за то, что фотографировался с чужим для меня портретом. Сейчас стою у могилы этой умершего человека и раскаиваюсь в своих поступках", – сказал один из школьников.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Руководство Харьковского национального университета внутренних дел начало служебное расследование ‒ после того, как в социальных сетях было опубликовано видео девушек в курсантской форме, в котором они станцевали под песню Наколочки российской группы Воровайки (которой запрещен въезд на территорию Украины).
- Видео достаточно быстро крайне широко распространилось в сервисе TikTok и мессенджере Telegram. В ролике пять девушек в форме и на форме казарменных коек танцевали под песню Наколочки.