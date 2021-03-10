В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok

Кладбище в Луцке / Таблоид Волыни

Ради эффектного видео для сервиса TikTok подростки в Луцке станцевали на могилах и фотографировались с портретами умерших людей. Соответствующий ролик был опубликован в одном из местных Телеграм-каналов.

"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в ролике к видео.

Полиция оперативно нашла подростков и открыла производство из-за надругательства над могилами.

"Внесенные сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 297 УК, речь идет о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Продолжается следствие во время которого будут выяснены все обстоятельства" – сказали полицейские.

Школьники-танцоры / t.me/Hublutsk

Довольно скоро школьники опубликовали в Сети видео с изменениями за свой поступок.

"Я приношу свои извинения за то, что фотографировался с чужим для меня портретом. Сейчас стою у могилы этой умершего человека и раскаиваюсь в своих поступках", – сказал один из школьников.

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