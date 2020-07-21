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Как будут освобождать заложников в Луцке: главные тезисы Авакова

Глава МВД дал пресс-конференцию, на которой сообщил последние новости Луцка: про захват автобуса, о Максиме Кривоше и как обстоят дела у заложников.

21 июля 2020, 16:55
В Луцке захватили автобус - что важного рассказал Аваков
В Луцке захватили автобус - что важного рассказал Аваков

В ходе сегодняшнего брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

При этом министр попросил журналистов писать об этих событиях как можно аккуратнее. Он призвал не распространять недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников.

"Это создает дополнительное напряжение", – пояснил Аваков.

По его словам, у террориста в руках смартфон, он читает все новости о происходящем.

Основные тезисы выступления Авакова:

  • люди в нормальном состоянии;
  • контакт с человеком, что захватил заложников, установлен;
  • проведены беседы с родственниками, супругой и друзьями Максима Кривоша;
  • взрыв в Киеве и события в Луцке никак не связаны между собой.

Аваков заверил, что полиция настроена на мирное решение вопроса.

Ранее в центре Луцка прозвучало несколько взрывов. Взрывы прозвучали недалеко от места, где Максим Кривош захватил автобус с пассажирами.

Центр Луцка остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан. Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Читайте такжеЛуцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьмеСпустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

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