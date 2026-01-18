Популярная украинская певица сделала операцию - детали

Анна Тринчер ради мечты пережила боль и дискомфорт.

https://glavred.info/starnews/populyarnaya-ukrainskaya-pevica-sdelala-operaciyu-detali-10733273.html Ссылка скопирована

Анна Тринчер сейчас - певица рассказала о своей операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Кратко:

Год назад Анне Тричер сделали операцию

Артистка раскрыла подробности процедуры

Украинская певица Анна Тринчер перенесла операцию, детали которой она решилась раскрыть лишь год спустя. Звезда имела серьезные проблемы со зрением, и решила исправить это хирургическим путем.

В своем блоге в Instagram исполнительница призналась - сама операция оказалась детским лепетом по сравнению со сложным послеоперационным периодом реабилитации. "Что чрезвычайно страшно? Идти на саму операцию. Меня трясло ужасно. Сама операция по болевым ощущениям… двоечка, ну, единичка, потому что она делается с анестезией. Самый неприятный период начинается, когда отходит анестезия, и первые три дня прям больно и дискомфортно. Дальше - просто дискомфортно", - рассказала Анна и добавила, что первые две недели после коррекции зрение то падало, то поднималось.

видео дня

Впрочем, все неудобства были вмиг забыты, когда Тринчер наконец смогла увидеть мир во всей его четкости. Певица ничуть не жалеет, что решилась на операцию. "Когда впервые сама видишь этот мир – все боли, дискомфорт забываются за секунду", - говорит она.

Анна Тринчер сейчас - певица рассказала о своей операции / фото: instagram.com/annatrincher_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о проблемах Алины Гросу с зачатием. Певица призналась, что долго не могла забеременеть, и описала свой нелегкий путь к долгожданному счастью.

Также украинская певица Наталья Могилевская приняла решение насчет старшей дочери и ее будущего до момента, как девочке исполнится шестнадцать лет.

Читайте также:

О персоне: Анна Тринчер Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред