"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военным

Пара с маленьким сыном отправилась в Карпаты.

Леся Никитюк с женихом - отдых в Карпатах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала в Instagram редкий отдых со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Пара взяла с собой в Карпаты маленького сына Оскара. Ведущая решила поделиться с поклонниками подборкой стильных снимков, которые демонстрируют, что пара привыкла активно проводить время на отдыхе в горах.

"Немножко фото", — подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук / фото: instagram.com, Леся Никитюк

На снимках можно увидеть, как Леся и Дмитрий покоряли заснеженные карпатские вершины на снегоходах. Лица пары были скрыты лыжными очками и балаклавами. Жених ведущей выбрал для зимнего катания костюм цвета хаки, в то время как она засветила брендовые дутые сапоги от Dior в экстравагантной леопардовой расцветке. Не забыла Леся и про белую шубу, которая стала визитной карточкой отдыхающих модниц в Буковеле — в ней она позировала на фото с сыном.

Леся Никитюк в брендовых сапогах / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Также Леся записала шуточное видео, в котором посмеялась над стереотипами про отдыхающих в Буковеле.

"Когда приехала в Буковель без мальтипу, мунботов и наушников Шанель (масик есть, но без стонайленда)", - подписала видео Никитюк.

Поклонники остались в восторге от нежных снимков пары и подметили, что Оскар растет очень быстро.

"Какой уже большой бутуз. Скоро будет сам топать! Готовьтесь покупать замки на все шухляды и шкафы"

"Ура, белая шуба есть, а то я уже начала переживать"

"Радуюсь, что вы счастливы"

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Кажанна сообщила, что хочет разорвать контракт с лейблом Nova Music, который основала Jerry Heil, и пожаловалась на моральные травмы, полученные во время сотрудничества. В Threads Кажанна высмеяла конкурсную песню Jerry Heil "Catharticus".

Также ведущий Андрей Малахов жестко обличил промах Филиппа Киркорова. По словам ведущего, Киркоров совсем забыл, что день рождения дочери — это не его личный праздник, а день Аллы-Виктории. Малахов рассказал, что путинист позвал на гулянье своих друзей старшего возраста.

