"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военным

- Леся Никитюк показала себя с женихом на отдыхе
- Как отреагировали поклонники ведущей
Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала в Instagram редкий отдых со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Пара взяла с собой в Карпаты маленького сына Оскара. Ведущая решила поделиться с поклонниками подборкой стильных снимков, которые демонстрируют, что пара привыкла активно проводить время на отдыхе в горах.
"Немножко фото", — подписала снимки Никитюк.
На снимках можно увидеть, как Леся и Дмитрий покоряли заснеженные карпатские вершины на снегоходах. Лица пары были скрыты лыжными очками и балаклавами. Жених ведущей выбрал для зимнего катания костюм цвета хаки, в то время как она засветила брендовые дутые сапоги от Dior в экстравагантной леопардовой расцветке. Не забыла Леся и про белую шубу, которая стала визитной карточкой отдыхающих модниц в Буковеле — в ней она позировала на фото с сыном.
Также Леся записала шуточное видео, в котором посмеялась над стереотипами про отдыхающих в Буковеле.
"Когда приехала в Буковель без мальтипу, мунботов и наушников Шанель (масик есть, но без стонайленда)", - подписала видео Никитюк.
Поклонники остались в восторге от нежных снимков пары и подметили, что Оскар растет очень быстро.
"Какой уже большой бутуз. Скоро будет сам топать! Готовьтесь покупать замки на все шухляды и шкафы"
"Ура, белая шуба есть, а то я уже начала переживать"
"Радуюсь, что вы счастливы"
