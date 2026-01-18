Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военным

Кристина Трохимчук
18 января 2026, 12:02
70
Пара с маленьким сыном отправилась в Карпаты.
Леся Никитюк с женихом - отдых в Карпатах
Леся Никитюк с женихом - отдых в Карпатах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк показала себя с женихом на отдыхе
  • Как отреагировали поклонники ведущей

Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала в Instagram редкий отдых со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Пара взяла с собой в Карпаты маленького сына Оскара. Ведущая решила поделиться с поклонниками подборкой стильных снимков, которые демонстрируют, что пара привыкла активно проводить время на отдыхе в горах.

видео дня

"Немножко фото", — подписала снимки Никитюк.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук / фото: instagram.com, Леся Никитюк

На снимках можно увидеть, как Леся и Дмитрий покоряли заснеженные карпатские вершины на снегоходах. Лица пары были скрыты лыжными очками и балаклавами. Жених ведущей выбрал для зимнего катания костюм цвета хаки, в то время как она засветила брендовые дутые сапоги от Dior в экстравагантной леопардовой расцветке. Не забыла Леся и про белую шубу, которая стала визитной карточкой отдыхающих модниц в Буковеле — в ней она позировала на фото с сыном.

Леся Никитюк в брендовых сапогах
Леся Никитюк в брендовых сапогах / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Также Леся записала шуточное видео, в котором посмеялась над стереотипами про отдыхающих в Буковеле.

"Когда приехала в Буковель без мальтипу, мунботов и наушников Шанель (масик есть, но без стонайленда)", - подписала видео Никитюк.

Поклонники остались в восторге от нежных снимков пары и подметили, что Оскар растет очень быстро.

"Какой уже большой бутуз. Скоро будет сам топать! Готовьтесь покупать замки на все шухляды и шкафы"

"Ура, белая шуба есть, а то я уже начала переживать"

"Радуюсь, что вы счастливы"

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Кажанна сообщила, что хочет разорвать контракт с лейблом Nova Music, который основала Jerry Heil, и пожаловалась на моральные травмы, полученные во время сотрудничества. В Threads Кажанна высмеяла конкурсную песню Jerry Heil "Catharticus".

Также ведущий Андрей Малахов жестко обличил промах Филиппа Киркорова. По словам ведущего, Киркоров совсем забыл, что день рождения дочери — это не его личный праздник, а день Аллы-Виктории. Малахов рассказал, что путинист позвал на гулянье своих друзей старшего возраста.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:54Война
Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:55Война
Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Последние новости

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

Реклама
09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

Реклама
05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:11

"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матчаВидео

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

Реклама
17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять