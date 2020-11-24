В Мариуполе в троллейбусе компания без масок после замечания избила пассажира

Избиение произлошло в троллейбус / Мариупольский горсовет

В Мариуполе пассажиры троллейбуса напали и избили 23-летнего парня, когда тот вступился за кондуктора.

Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по Донецкой области. По их словам, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу 20 ноября. Женщина-кондуктор сделала пассажирам-юношам замечание по поводу того, что у них отсутствовали защитные маски на лице.

"В общественный транспорт зашла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ получила нецензурные высказывания со стороны компании", ‒ заявили в полиции.

За кондуктора вступился другой пассажир ‒ молодой парень. В ответ четверо юношей накинулись на него на парня и начали его избивать.

В свою очередь, остальные пассажиры заступились уже за парня. Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы засняли конфликт на камеры смартфона.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Все они ‒ жители Мариуполя в возрасте от 18 до 19 лет. Открыто уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.

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