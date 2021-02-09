В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд

Тарифы на проезд в маршрутках взлетели / УНИАН

Перевозчики Киева и области начали поднимать цены на проезд в маршрутках, как и обещали еще в январе.

Так, с 3 февраля, тариф на проезд повысило Ирпенское АТП.

Транспортное предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками по направлениям Бородянка – Буча – Ирпень – Гостомель – Киев, подняло цены по ряду причин.

Как сообщает перевозчик, основное – это рост минимальной заработной платы, увеличение себестоимости перевозок и убытки во время карантина.

К примеру, проезд из Гостомеля в Киев подорожал с 20 до 23 грн, а из Ирпеня в столицу – с 17 до 20 грн. Из Ирпеня до Бучи проезд вырос с 9 до 10 грн.

С 8 февраля цены подняли и в маршрутках Киева и Петропавловской Борщаговки. Стоимость увеличилась с 8 грн до 10 грн.

С 1 марта в столице тарифы в маршрутках взлетят еще больше – до 10-12 грн, пишет ubr.ua.

Как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко, повышение стоимости проезда в маршрутках зависит от сложности маршрута.

"Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие…, кто тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности", – рассказал глава профильной ассоциации.

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О поднятии стоимости проезда в столичных маршрутках до 12 грн заявил и директор одной из компаний перевозчиков, которая обслуживает ряд городских и пригородных маршрутов, в том числе 201, 408, 437 и 450.

"Стоимость вырастет минимум до 12 гривен. В первом квартале 2021 года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте", – заявил руководитель компании Владимир Назаренко.

В то же время власти столицы обещают удержать стоимость поездок в метро, троллейбусах и трамваях на уровне 8 грн.

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