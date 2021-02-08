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Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд

8 февраля 2021, 20:08
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Как считают специалисты, руководство компаний-перевозчиков задолго до коронавирусного локдауна вынашивало планы по серьезному повышению цен на проезд.

Маршрутка
Почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд/ УНИАН

После окончания коронавирусного локдауна во многих городах Украины существенно подорожал проезд в общественном транспорте. Как утверждает журналист Дмитрий Ковалевич в статье для портала Лива, после двукратного повышения тарифов на газ и электричество в Украине подорожание проезда критическим образом ударит по карманам миллионов украинцев, которым приходится экономить на самом необходимом.

Сами автоперевозчики объясняют потребность повышения цены на проезд тем, что очень сильно снизилось количество пассажиров ‒ из-за эпидемии COVID-19 и жестких карантинных ограничений.

Тем не менее, утверждают эксперты, повышение цены на проезд приведет к лишь дальнейшему падению спроса на такую услугу. А этом, в свою очередь, приведет к очередному повышению и новому уровню падения.

Как утверждает эксперт транспортной отрасли из компании Европатруль Вячеслав Коновалов, автоперевозчики желали поднять цены на проезд задолго по пандемии COVID-19 – причем сразу в несколько раз.

"Истории об убыточности тарифов мы слышим регулярно. Еще с 2017 года перевозчики начали пробивать ценники в 10-12 гривен. Сейчас уже появилась цифра в 16, а некоторые хотят и 20 гривен. Хотя, по нашим расчетам, себестоимость перевозки одного пассажира не превышает 5 гривен. За что же платить втрое больше?", – сказал он.

К тому же, цены на большинство видов топлива в период коронавирусного карантина активно падали. В частности, бензин А-95 подешевел за весь минувший год на 11,1% – до 25 гривен за литр. Бензин А-92 подешевел на 11,7% – до 23,8 гривны. Сильнее всего подешевело дизельное топливо: на 12,4% – до 24,1 гривны. Лишь к середине января 2021 года цена повысилась на 10-15%.

Как считают эксперты, весьма вероятная причина повышения цены на проезд ‒ рост неофициальных затрат украинских перевозчиков (взяток чиновникам, полиции и привлечения криминальных группировок для борьбы с конкурентами).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна (24 января 2021 года). В среднем, к примеру, в Киеве его хотели увеличить с 8 до 12 гривен.
  • Поздне заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко утверждал, что в первом квартале следующего года не будет повышаться стоимость проезда в общественном транспорте.
  • Интересно, что в августе 2020 года в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.

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