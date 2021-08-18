В Минздраве добавили функции семейным врачам: чего ждать украинцам / УНИАН

В Украине у семейных врачей появятся новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам. Как говорится в распоряжении руководителя Минздрава Виктора Ляшко, теперь такие медики обязаны звонить пациентам и рассказывать / напоминать им о вакцинации.

Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь обязаны:

Пересмотреть и продлить графики работы пунктов вакцинации и центров вакцинации с учетом возможностей работы в удобное для населения время;

Организовать бесперебойную работу пунктов вакцинации, а также – работу регистратур и записей граждан на вакцинацию;

Не допускать закрытие центров вакцинации на выходные;

Постоянно информировать о местах размещения, графиках работы и любых изменениях в работе центров вакцинации;

Оптимизировать пункты вакцинации для проведения максимального количества прививок в день (минимальная мощность ‒ пятьдесят вакцинирований).

Семейные врачи и терапевты должны будут теперь активизировать свои контакты с пациентами, звонить им и информировать о возможности вакцинации от коронавируса, а также сообщать о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации.

Кроме того, семейные врачи теперь обязаны напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.

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Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины заговорили о вознаграждении семейных врачей, которые сделают антиковидные прививки большему количеству пациентов.

"Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность введения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от COVID-19 среди взрослых пациентов", - говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.