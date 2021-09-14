В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса

Ляшко рассказал о вакцинах в Украине / УНИАН

По состоянию на сегодняшний день в нашей стране нет ни одной вакцины от коронавируса, которая уже была просрочена - все препараты, кроме Coronavac, имеют срок годности до полугода, заявил глава МИД Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По его словам, если у вакцины истечет срок годности, то она будет отозвана и утилизирована по всем установленным требованиям.

"У нас никакой вакцины, которая просроченная, не используется. Есть система Фармаконадзора, которая отслеживает. Сейчас вакцины, кроме CoronaVac, имеют срок годности до 6 месяцев. Мы внимательно следим за этим и ни одна вакцина, которую используют до истечения срока годности, не будет в обращении, она будет отозвана и будет утилизирована установленным требованиям", - заявил Ляшко.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.