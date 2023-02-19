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В ОК "Юг" пояснили, как агресcоры изменили тактику ракетных ударов из-за неудач

19 февраля 2023, 10:22
Как говорит спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Россия изменила тактику, сосредоточившись на более частых ударах меньшим количеством ракет.
Ракета, Гуменюк
Ракета, Гуменюк / скриншот из видео, "Детектор медиа"

Из-за низкой эффективности массированных ракетных атак русские оккупанты изменили тактику, сосредоточившись на нанесении более частых ударов меньшим количеством ракет. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей и им очень донимала эффективность работы нашей ПВО. Поэтому сейчас россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать места расположения наших систем ППО", – объяснила она.

Гуменюк говорит, что у РФ наблюдаются существенные проблемы с пополнением запасов ракет, в первую очередь – "Калибр" морского базирования.

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По ее словам, хоть у России и осталось мало ракет, однако все еще остается высокоточное оружие для конкретных целей. При этом пополнение запасов у россиян не очень быстрое, поскольку производство ракет серьезно замедлилось по причине санкций.

"Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку им уже их не хватает. По состоянию на утро 19 февраля в Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, среди которых всего два ракетоносителя: один надводный и один – подводный. Сейчас общий залп может составлять 8 ракет. Однако у оккупантов еще есть ракетоносители в пунктах базирования", – подытожила Гуменюк.

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Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Кроме того, высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. По его словам, использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

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