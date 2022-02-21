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В ОРДЛО грабят жилье людей, которых принудительно вывезли в Россию

21 февраля 2022, 09:41
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Как сообщают пользователи Сети, уже было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке тех людей, которых боевики вывезли в Ростовскую область.

Донецк
В ОРДЛО грабят жилье людей, которых принудительно вывезли в Россию./ TUT.by

В ОРДЛО сообщают о о том, что начались массовые ограбления квартир и частных тех жителей, которые выехали в Россию после "приказа" главарей террористических группировок "Л/ДНР" об "эвакуации".

Как сообщается в одном из Telegram-каналов, вывезенных из ОРДЛО сообщается, что в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир "эвакуированных" граждан.

"Наши источники говорят, что за время, меньше чем одни сутки, было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке именно тех, кто покинул город", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того в соцсетях высказали предположение, что мародеры могли грабить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки "эвакуированных".

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Война на Донбассе и эвакуация мирного населения:

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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