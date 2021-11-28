В Полтаве пикап на скорости сбил ребенка на дороге: момент ДТП попал на видео

В Полтаве авто сбило ребенка на дороге / pl.npu.gov.ua

В воскресенье утром, 28 ноября, в Полтаве на улице Европейской неподалеку от ТРЦ Конкорд автомобиль сбил ребенка на проезжей части.

Ребенка от удара отбросило на несколько метров, его увезли в реанимацию, сообщает ГУ НП в Полтавской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель Volkswagen Amarok двигался по ул. Европейской в направлении центра и сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу.

Полиция изучает происшествия ДТП. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По информации патрульной полиции, по состоянию на 10:50 состояние мальчика было стабильно тяжелым. Его госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы.

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/ poltava.to

Добавим, что момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На роликах видно, что потерпевший переходил дорогу. Одна из машин притормозила, чтобы пропустить мальчика, а водитель внедорожника, вероятно, не заметил ребенка. Тогда он перешел на бег, чтобы быстрее оказаться на другой стороне улицы, и попал прямо под колеса. Судя по всему, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Напомним, в Кривом Роге произошла автомобильная авария с участием маршрутки и трамвая, и в результате которой пострадал пешеход - 15-летний подросток. Он в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

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