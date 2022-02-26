В повестке - нейтральный статус: в ОП раскрыли детали подготовки переговоров с РФ

Владимир Зеленский готов к переговром с Владимиром Путиным / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал детали возможных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в комментарии УНИАН, это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня.

"Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сказал Михаил Подоляк.

Что известно о вероятном посредничестве Израиля

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, пишет издание The New York Times.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Зеленский попросил Беннета об этом во время телефонного разговора двух лидеров в 25 февраля.

Реклама

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович сообщил изданию Strana, что Киев пока не получил ответ от премьер-министра Израиля, которому Зеленский предложил стать посредником в переговорах с РФ. В данный момент продолжаются консультации.

"Пока нет никаких подробностей, кроме самого факта - Зеленский согласился на переговоры с Россией. По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно. Пока статус - "обратились", - сообщил Арестович.

Он добавил, что Зеленский с Путиным лично не общаются.

"По моим данным, если и будут общаться, то только через посредников - израильтян", - сказал он.

Читайте такжеУточняются место и время: у Зеленского рассказали о подготовке переговоров с РФ

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг фейк россиян о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров Украины с РФ.

Как написал он в своем Facebook, Украина готова говорить о прекращении огня и восстановлении мира.