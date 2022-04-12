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В Раде предлагают наказывать мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны

12 апреля 2022, 08:10

Действие закона также будет распространяться на чиновников.

Мужчина прятался от пограничников в бэйби-боксе / ГПСУ

В Украине намерены наказывать мужчин, бежавших за границу во время военного положения.

Соответственный законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Как говорится в пояснительной записке к документу, мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, хотят обязать вернуться в Украину. При игнорировании этого требования нардепы предлагают ввести уголовную ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

Документ предусматривает, что мужчины, способные воевать, должны вернуться в Украину в течение 15 дней с момента введения военного положения в стране.

Эта норма также относится к правительственным чиновникам, руководителям органов государственной власти и их заместителям, народным депутатам, сельским, поселковым, городским главам, правоохранителям, судьям, прокурорам, находящиеся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин.

Уважительные причины для того, чтобы не возвращаться:

  • запрет на выезд из страны пребывания;
  • стационарное лечение;
  • стихийные бедствия или катастрофы;
  • командировки.

Уголовная ответственность и штраф

Другой проект закона №7268 предусматривает установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны.

Читайте такжеУкраинец "похоронил" жену, чтобы убежать от военной службыПризывников за незаконное пересечение границы предлагают наказывать штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Военнослужащих, резервистов, подлежащих мобилизации, а также представителей власти хотят наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, война в Украине из-за полномасштабного российского вторжения стала причиной введения военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим власти страны запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не всех представителей сильного пола останавливает это ограничение.

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война в Украине Верховная Рада
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