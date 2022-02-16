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Экс-шеф Главного управления разведки Бурба втихаря сбежал за границу — эксперт

16 февраля 2022, 17:14

Бурбе и ряду других персонажей удалось сбежать по-тихому.

Василий Бурба

О побеге за границу бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы рассказал в Facebook политолог, директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Он отмечает, что, в отличие от олигархов, которые массово разбегались на чартерах и персональных джетах, Бурбе и ряду других персонажей удалось сбежать по-тихому.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз. Один из них – бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба. Тот самый, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему", — пишет Быков.

Он констатирует, что Бурба "подготовился хорошо" — походил по эфирам, раздал пачки интервью, а 10 февраля вылетел за границу и остается там.

"Это все, что нужно знать о бравом разведчике — бесстрашном правдорубе Бурбе, и его настоящих приоритетах", — резюмирует политолог.

viber
Бурба
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