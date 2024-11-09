В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

Вражеские беспилотники также разрушили частный дом семьи.

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Несовершеннолетний парень остался полусиротой / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Олег Кипер

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В результате вражеской атаки в городе возник пожар

В Одессе уже более 10 пострадавших

Известно о первой погибшей

Страна-агрессор Россия в ночь на 9 ноября атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов уже есть более десятка раненых и погибшая.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. По его данным, среди пострадавших есть целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мать погибла.

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В ОВА добавили, что в общем уже известно о 13 раненых в результате атаки на Одесский район, среди которых двое детей. Восемь пострадавших были госпитализированы, другим помощь оказана на месте.

"Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей", - отметил Кипер.

Из-за падения дрона в Авангарде на территории одного из ЖК произошел масштабный пожар. В результате - загорелись около 15 автомобилей, повреждены жилые дома и пострадали 5 человек.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - подчеркнул он.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите фото последствий удара РФ по Одессе:

Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Атаки агрессора России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские захватчики вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября совершили атаки на три области Украины - Одесскую, Харьковскую и Киевскую. По данным президента Владимир Зеленского, в результате удара по Одесской области один человек погиб, есть повреждения частных домов. В Харькове пострадали два десятка человек.

Ранее военный аналитик Павел Нарожный спрогнозировал вероятность нового массированного воздушного удара страны-агрессора РФ по Украине. По его словам, враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы.

Накануне в британской разведке сообщили, что в Украине могут стать привычным явлением высокие показатели дроновых атак страны-агрессора вроде тех, что наблюдались в сентябре и октябре.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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