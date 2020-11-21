В садике Запорожья издевались над детьми и заставляли носить "антиковидные амулеты"

Деток призывали сделать бусы из яйца из киндера, а также сделать в нем отверстия иголкой.
В одном из детских садиков города Запорожья воспитатели издевались над детьми и заставляли воспитанников носить "антиковидные бусы" с чесноком.
Как сообщает zptoday в Instagram, соответствующее распоряжение появилось в родительской группе в мессенджере.
"Деткам необходимо сделать так называемые бусы. На толстую нитку надеть одно яйцо из киндера (которое внутри, желтое), проделать в нем по кругу отверстия иголкой. Типа, ароматерапия антимикробная", – говорится в сообщении.
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Такой "амулет" должен быть у каждого ребенка в обязательном порядке.
"Носить в сад каждый день на шее", – указали воспитатели.
В паблике пошутили, что, возможно, в садике нашествие вампиров.
- Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса начал действовать с 11 марта, сначала ограничительные меры были жесткими, а потом их смягчили.
- В нашей стране в ноябре коронавирус поставил ряд суточных антирекордов, и власти решили ввести новые ограничительные меры – 11 ноября введен карантин выходного дня.
- После введения карантина выходного дня ситуация с COVID-19 не улучшилась. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что продолжается обсуждение введения более жесткого карантина, но ни одной даты пока нет.