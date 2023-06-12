В Сети показали, как заградотряды РФ расстреливают безоружных оккупантов

Нескольким оккупантам почти удалось скрыться в лесу, однако оттуда выскочили вооруженные солдаты РФ и просто расстреляли беглецов.

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Заградотряды РФ расстреливают оккупантов / t.me/rf200_nooow

Российские оккупанты из специально сформированных заградительных отрядов расстреливают военных РФ, которые оставляют свои позиции под натиском ВСУ и пытаются отступать.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ищи своих. При этом момент расправы успел запечатлеть с высоты один из украинских дронов, оборудованных камерой.

видео дня

Обратим внимание на то, что семеро российских оккупантов бросили свои позиции и без оружия пытались укрыться в ближайшей лесопосадке. Однако с ними расправились головорезы из заградотрядов РФ.

При этом оккупантам практически удалось скрыться в лесу, однако оттуда выскочили вооруженные солдаты РФ из заградительного отряда и просто расстреляли беглецов. Судя по опубликованным кадрам, никто из российских солдат-беглецов не выжил.

Видео расправы заградотрядов РФ над солдатами можно увидеть по этой ссылке.

Отметим, что о практике применения заградотрядов оккупантами было известно и ранее. Об этом оккупанты признаются в переговорах между собой, а также рассказывают после попадания в плен.

При этом солдаты РФ выступают в роли настоящего пушечного мяса. Это отдельно подтвердили пленные бойцы, которые сдались нашим солдатам. По их словам, командование России заставляло подчиненных идти в атаку. В случае отказа солдат просто пристрелили бы "дружественным огнем".

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что россияне используют заградительные отряды, которые не дают отступать.

При этом Россия все больше прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации.

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