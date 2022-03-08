Заградотряды стреляют в спину: пленные оккупанты рассказали о тактике РФ в Украине

Пленные российские военные

Российские оккупационные войска в Украине используют тактику заградительных отрядов.

Об этом оккупанты признаются в переговорах между собой, а также рассказывают после попадания в плен. Соответствующие показания уже опубликованы в Сети.

При этом солдаты РФ выступают в роли настоящего пушечного мяса. Это отдельно подтвердили пленные бойцы, которые сдались нашим солдатам. По их словам, командование России заставляло подчиненных идти в атаку. В случае отказа солдат просто пристрелили бы "дружественным огнем".

"По приказу мы должны были поехать на неизвестный полигон в Джанкой – на учения. В итоге, нас завезли в страну Украину. Нас завезли и нам сказали: отступать нельзя, либо свои же застрелят", - говорят пленные русские.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.