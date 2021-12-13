В Сети появилось видео, как украинцы тащат тонны "сигаретной контрабанды" через заснеженные Карпаты

Люди идут на такие жертвы ради заработка.
"Сигаретные контрабандисты" в Украине, которые переносят тонны товара через Карпаты в Румынию, уже стали героями соцсетей.
Чтобы достичь своей цели и заработать, они покоряют вершины и борются со снежными вьюгами.
Журналист Виталий Глагола опубликовал видео, которое, по его словам, он получил от одного из контрабандистов.
Ролик был снят 12 декабря.
На кадрах видно, как мужчины с большими коробками пробираются сквозь снежную вьюгу.
"За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100-150 евро. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются таким же путем. За неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче – тянет сразу три ящика",- написал Виталий Глагола, ссылаясь на слова контрабандиста.
Напомним, в ближайшее время в Украине стоит ожидать повышения цен на сигареты. Стоимость пачки существенно возрастет.
Ожидается, что минимальная стоимость пачки вырастет минимум до 50 гривен.
Отмечается, что минимальный акциз в ЕС составляет не менее 90 евро. В соответствии с обязательствами Украины перед ЕС, Киев постепенно двигаться к этой отметке.
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