В Сети возмутились из-за гор мусора после празднования у главной елки в центре Киева

В Киеве отдыхающие оставили после себя горы мусора / Facebook/cherep.perohanych

В Киеве празднование Нового года у елки на Софийской площади закончилось оставленными отдыхающими горами мусора.

Бумажные стаканчики были разбросали по земле и парапетам. Фото очевидцы публикуют в Facebook.

"А теперь смотрите на центральную елку и на то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, пока идут выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют", — пишет пользователь Тетяна Череп-Пероганич в подписи к фото.

В комментариях пользователи говорят, что в связи с большим наплывом людей у елки коммунальщики просто не успевают убирать мусор.

"У немцев хорошо подобный вопрос решен: покупаешь глинтвейн в чашке. Платишь за глинтвейн и платишь за чашку. Идешь себе с той чашкой, прогуливаешься, а потом или возвращаешь, и тебе возвращают средства, или забираешь — она тобой куплена", — написали под фото.

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/ Facebook/cherep.perohanych

Добавим, что судя по опубликованным фото, в местах массового гуляний людей явно не хватало мусорых контейнеров.

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