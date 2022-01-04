В Сети возмутились из-за гор мусора после празднования у главной елки в центре Киева

В связи с большим наплывом людей у елки коммунальщики не успевали убирать мусор.
В Киеве празднование Нового года у елки на Софийской площади закончилось оставленными отдыхающими горами мусора.
Бумажные стаканчики были разбросали по земле и парапетам. Фото очевидцы публикуют в Facebook.
"А теперь смотрите на центральную елку и на то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, пока идут выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют", — пишет пользователь Тетяна Череп-Пероганич в подписи к фото.
В комментариях пользователи говорят, что в связи с большим наплывом людей у елки коммунальщики просто не успевают убирать мусор.
"У немцев хорошо подобный вопрос решен: покупаешь глинтвейн в чашке. Платишь за глинтвейн и платишь за чашку. Идешь себе с той чашкой, прогуливаешься, а потом или возвращаешь, и тебе возвращают средства, или забираешь — она тобой куплена", — написали под фото.
Добавим, что судя по опубликованным фото, в местах массового гуляний людей явно не хватало мусорых контейнеров.
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Напомним, в Одессе продавцы новогодних елок и сосен облили соляркой тысячи непроданных деревьев.
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