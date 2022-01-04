В Одессе продавцы облили соляркой и выкинули тысячи елок

В Одессе продавцы облили соляркой и выкинули на помойку тысячи елок / УНИАН

В Одессе продавцы новогодних елок и сосен облили соляркой тысячи непроданных деревьев. Об этом сообщили представители Суворовской районной администрации Одесского городского совета депутата.

Коммунальщики убрали более 2,5 тысячи елок и сосен с улиц имени Бочарова, имени Высоцкого, имени Заболотного, Марсельской и имени Семена Палия.

"Все деревья вывезли на свалку, поскольку использовать их на корм животным нельзя. Перед тем, как бросить елки, продавцы облили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью – чтобы деревья не достались никому", — рассказали чиновники районной администрации.

Облили ли горючим веществом брошенные елки и сосны в других районах Одессы, пока неизвестно.

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После нового года в Одессе продавцы выбросили на тротуар сотни елок из-за того, что они не смогли их продать накануне праздников. Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросили их на тротуарах, где продавали.

В Киеве продавцы елок после Нового года тоже оставили горы нераспроданного товара – они держали высокие цены на новогодние деревья до последнего, а потом просто оставили их на земле и уехали.

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