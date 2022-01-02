В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елок / коллаж УНИАН

В Киеве продавцы елок после Нового года оставили гору нераспроданного товара – они держали высокие цены на новогодние деревья до последнего, а потом просто оставили их на земле и уехали. Убирать хвойные красавицы будут коммунальщики.

Фото брошенных елочек опубликовано в Telegram-канале "Типичный Киев". В частности, новогодние деревья были оставлены на месте стихийной торговли на улице Андрея Малышко в Днепровском районе столицы недалеко от станции метро "Дарница".

Как видно на снимках, на земле за ограждением лежат довольно большие, пушистые зеленые елки.

Вероятнее всего, продавцы не хотели до последнего снижать цену на такие хвойные красавицы, чтобы распродать весь товар до начала праздника. И вот чем это закончилось.

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елок / Типичный Киев

Отмечается, что на деревьях не было чипов и штрих-кодов, которые являются обязательными для реализации на официальных точках продаж и ярмарках. Это говорит о том, что елки могли продавать нелегально, и срублены они незаконно.

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В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елок / Типичный Киев

"Решили, что ничего не продадут и даже не постарались убрать за собой. Варвары и мародеры, тут больше ничего не скажешь", - говорится в публикации.

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елок / Типичный Киев

Смотрите видео ТСН о том, как встретили Новый год в разных городах Украины:

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе после Нового года сотни елок оказались заброшенными на тротуарах. Все из-за того, что продавцы не смогли продать их накануне праздников. Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросить их на тротуарах, где продавали.

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