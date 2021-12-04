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В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

4 декабря 2021, 10:32

Купить елку в Киеве можно будет с 15-го декабря – именно тогда начнут работать специальные базары. Но в некоторых городах уже начали торговать елками.

елки, елочный базар
В Украине начали продавать новогодние елки / УНИАН

В Украине в начале декабря начали продавать новогодние елки. Уже известно, что за 1 метр елки на Новый год 2022 украинцам придется выложить от 100 до 200 гривен.

В частности, купить елку уже можно в Полтаве. Как сообщили в Telegram- канале "ТРУХА Полтава", розничная цена за елку составляет:

  • до 1 м - 100 грн;
  • от 1,1 до 2 м - 120 грн;
  • от 2,1 до 3 м - 150 грн;
  • более 3 м за каждый дополнительный метр - 60 грн;
  • новогодний пучок из трех веток - 25 грн.

Обратите внимание: елки должны обязательно маркироваться пластиковой биркой со штрих-кодом.

Купить елку в Киеве можно будет с 15-го декабря – именно тогда начнут работать специальные базары. Как пишет "Вечерний Киев", в городе откроется 187 локаций по продаже елок.

"Эти точки являются легальными и утвержденными мэрией, а каждая елка будет иметь соответствующий чип. Все остальные локации будут считаться несанкционированными и подпадать о законе о ликвидации стихийной торговли", - рассказала начальница отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая.

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Предварительная цена праздничного дерева в Киеве:

  • Елка/сосна (1 метр) - 150-200 грн;
  • Елка/сосна (до 1,5 метра) - около 300 грн;
  • Елка/сосна (до 2 метров) - около 400 грн;
  • Ель (1 метр) - 300-400 грн;
  • Смерека (до 1,5 метра) - 400-500 грн.

Кроме того, Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство начало продажу елок в Харькове и области. Там цена новогоднего дерева колеблется от 100 до 600 гривен.

Как пишут на сайте лесхоза, стоимость новогоднего дерева зависит от того, где оно покупается - на елочном базаре или на территории питомника.

Ранее сообщалось, в Киеве установят уникальную елку к Новому году 2022. Как говорят организаторы, такого еще никогда не было. Тематика новогоднего праздника в столице – рождение Иисуса. На Софийской площади установят елку, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет. Откроют елку традиционно 19 декабря в 17:00.

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елки новости Украины Новый год 2022
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