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Новый год 2022: в Киеве установят уникальную главную елку страны за 27 миллионов гривен

28 ноября 2021, 12:26

Откроют главную елку страны традиционно 19 декабря в 17:00.

Новый год 2022
Новый год 2022 / folkukraine

В Киеве установят уникальную елку к Новому году 2022. Как говорят организаторы, такого еще никогда не было.

Тематика новогоднего праздника в столице – рождение Иисуса. На Софийской площади установят елку, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет. Об этом рассказал основатель и директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает Громадського радіо".

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и на других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений. Тема будет рождественская — рождение Иисуса. В этой стилистике украсят елку. Попробуем обустроить локацию – напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Также обустроим локацию на Арке дружбы народов, парке Шевченко, Контрактовой площади, ВДНХ – во всем городе будет много локаций, а также – резиденция с аттракционами на 800 квадратных метров за городом в Добропарке", – отметил он.

Добруцкий говорит, что елка в этом году будет больше, чем количество игрушек и гирлянд на ней. Откроют ее традиционно 19 декабря в 17:00.

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя мы в прошлом году вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – говорит директор компании Folk Ukraine.

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Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен, их предоставляют спонсоры и организаторы.

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