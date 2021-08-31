В Северной Осетии лавина накрыла трех украинских альпинистов

В Северной Осетии сошла снежная лавина / ua.depositphotos.com

В горах Северной Осетии группу альпинистов накрыла снежная лавина. Среди пострадавших - трое граждан Украины

Инцидент произошел в 08:50 во вторник, 31 августа, сообщает ТАСС.

"В дежурную смену поисково-спасательного отряда поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов", - говорится в сообщении.

Для эвакуации пострадавших украинцев будут привлекать вертолет Грузии.

Очевидец происшествия - одиночный турист - спас одну женщину, вытащив ее из-под снега. По предварительной информации, у пострадавшей перелом ноги.

Как сообщал Главред, в Албании при странных обстоятельствах погиб украинец. Тело мужчины без признаков жизни нашли на пляже. Погибшему было 66 лет. Инцидент произошел в курортном поселке Голем на побережье Адриатического моря в 15 километрах от крупного города Дуррес. Тело обнаружили 24 августа.