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В школах с 1 сентября появится важное нововведение

20 июля 2022, 20:49

В офлайн формате школьники и студенты смогут учиться "там, где это возможно".

дети, школа, бомбоубежище
Школьники / УНИАН

С 1 сентября в Украине новый учебный год начнется в учебных заведениях в очном формате при условии безопасности в конкретном регионе или населенном пункте во время военного положения, а также если для участников учебного процесса есть оборудованные сооружения гражданской защиты.

Как сообщил в Telegram 20 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,на селекторном совещании с руководителями областей сегодня заслушивали информацию от министерств образования и науки, внутренних дел, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям относительно подготовки к началу учебы в школах.

Чиновник подчеркивает, что в офлайн формате школьники и студенты смогут учиться "там, где это возможно, а защитные сооружения гражданской защиты учебных заведений должны быть приведены в готовность к использованию по назначению".

Безопасность детей в школах и тревожные кнопки

Шмыгаль отметил, что приоритетом при подготовке учебных заведений ко Дню знаний и началу учебы является безопасность детей.

"Все рекомендации уже разработаны. В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персонала правильному поведению во время тревоги должно стать регулярным", - рассказал премьер.

Среди прочего, в школах также должны быть и "тревожные кнопки".

Такие автоматизированные системы стали появляться в столице в дошкольных детских учреждениях и школах еще с 2016 года, и также впоследствии в других городах Украины.

С помощью "тревожной кнопки" работники заведений могут вызвать патруль через диспетчера в соответствующем отделении полиции. Оборудование школы тревожной сигнализацией позволяет мгновенно реагировать на любые изменения ситуации.

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