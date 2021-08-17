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"В СИЗО условия лучше": появились фото шокирующих условий в студенческом общежитии НАУ

17 августа 2021, 14:33

В некоторых комнатах двери заколочены досками и прикреплены к стенам.

Общежитие НАУ №11 / Telegram-канала Киев без цензуры

В Сеть попали фото жутких условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве.

В туалетах и комнатах разбиты душевые и раковины, и полная антисанитария.

"В СИЗО условия пребывания лучше, чем в 11-ом общежитии НАУ. Только здесь студенты еще и платят за проживание", — говорится в сообщении Telegram-канала Киев без цензуры.

Как пишет ТСН, студенты также жалуются на тараканов, которых, несмотря на сообщения, там тоже много.

Будущие украинские специалисты и магистры, ученые публикуют фото обшарпанной кухни с отбитым подоконником и "советской" раковиной и плитой. Также на снимках можно увидеть комнаты, двери в которые залатаны, а столы — перекошены.

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В санузлах - совсем нет пола, а на раковине стоит разбитое зеркало. В стенах — сквозные дыры, из них торчат ржавые трубы. В некоторых комнатах двери заколочены досками и прикреплены к стенам.

В администрации 11-го общежития подтвердили, что в заведении действительно много лет не было ремонта и посоветовали при возможности селить детей где-то в другом месте.

  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры

"В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет — неизвестно, нам ничего не говорят ", — рассказали в администрации.

Цена за проживание в них умеренная — 520 гривен в месяц. Это дешевле, чем в других общежитиях. Но надо сразу заплатить за пять месяцев — 2 600 гривен.

"Если вас устраивает — приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то селите ребенка к родственникам или на квартиру ", — подытожили в общежитии.

Как ранее сообщал Главред, в Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

НАУ
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