"В списке на обмен с января": Россия цинично не отпускает с плена журналиста УНИАН

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк был похищен военнослужащими страны-агрессора РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте 2022 года.
В интервью Главреду шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий рассказал, что Дмитрия добавляли в списки на обмен уже в январе и феврале этого года.
"Мы получали информацию о соответствующих обменных процессах и видели, что впоследствии освобождение людей произошло, но Дмитрия российская сторона, к сожалению, не освободила. Уполномоченные государственные лица подтверждали, что помнят о Дмитрии, и я искренне надеюсь, что процесс его возвращения продолжается и в дальнейшем", - рассказал Ганницкий.
Также он знает предполагаемое место, где удерживают журналиста УНИАНа - это СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области. Оно было названо еще в конце лета прошлого года.
"Потому что параллельно поисками Дмитрия занимались и его родственники, и "Медийная инициатива по правам человека" – они общались с односельчанами Дмитрия, искали людей, которые были захвачены россиянами вместе с ним еще во время оккупации Киевщины. Затем часть из этих людей удалось освободить, после чего с ними также общались и устанавливали возможные пути", - рассказал Ганницкий.
Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка
1 марта на своей странице в Facebook Хилюк написал, что село, где он проживает, оказалось под оккупацией, а населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Журналист добавил, что интернет очень слаб. Именно на плохую связь коллеги журналиста сначала списывали длительное отсутствие контакта с ним. Однако впоследствии журналистское сообщество узнало о задержании Хилюка военными РФ.
Организация "Медийная инициатива по правам человека" сообщала, что Дмитрия держали в здании одного из предприятий в Дымере с завязанными скотчем руками и повязкой на глазах.
23 апреля отец Дмитрия показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.
По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке.
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