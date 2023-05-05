"В списке на обмен с января": Россия цинично не отпускает с плена журналиста УНИАН

Параллельно поисками Дмитрия Хилюка занимались и его родственники.

https://glavred.info/ukraine/v-spiske-na-obmen-s-yanvarya-rossiya-cinichno-ne-otpuskaet-s-plena-zhurnalista-unian-10468141.html Ссылка скопирована

Дмитрий Хилюк / Фото Медийная инициатива За права человека

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк был похищен военнослужащими страны-агрессора РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте 2022 года.

В интервью Главреду шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий рассказал, что Дмитрия добавляли в списки на обмен уже в январе и феврале этого года.

"Мы получали информацию о соответствующих обменных процессах и видели, что впоследствии освобождение людей произошло, но Дмитрия российская сторона, к сожалению, не освободила. Уполномоченные государственные лица подтверждали, что помнят о Дмитрии, и я искренне надеюсь, что процесс его возвращения продолжается и в дальнейшем", - рассказал Ганницкий.

видео дня

Также он знает предполагаемое место, где удерживают журналиста УНИАНа - это СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области. Оно было названо еще в конце лета прошлого года.

"Потому что параллельно поисками Дмитрия занимались и его родственники, и "Медийная инициатива по правам человека" – они общались с односельчанами Дмитрия, искали людей, которые были захвачены россиянами вместе с ним еще во время оккупации Киевщины. Затем часть из этих людей удалось освободить, после чего с ними также общались и устанавливали возможные пути", - рассказал Ганницкий.

Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка

1 марта на своей странице в Facebook Хилюк написал, что село, где он проживает, оказалось под оккупацией, а населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Журналист добавил, что интернет очень слаб. Именно на плохую связь коллеги журналиста сначала списывали длительное отсутствие контакта с ним. Однако впоследствии журналистское сообщество узнало о задержании Хилюка военными РФ.

Организация "Медийная инициатива по правам человека" сообщала, что Дмитрия держали в здании одного из предприятий в Дымере с завязанными скотчем руками и повязкой на глазах.

23 апреля отец Дмитрия показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке.

Вам может быть интересно: