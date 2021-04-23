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В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве

23 апреля 2021, 10:14
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В Госдепе заявили о том, что наблюдают за ситуацией с перемещением войск РФ в захваченном Крыму.

Армию РФ отводят из Крыма
В РФ заявили об отводе войск из Крыма / Facebook/mod.mil.rus

Российские военные, принимавшие участие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы.

Как сообщает Интерфакс, 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, "приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации".

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказано в сообщении.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявление министра обороны Российской Федерации об отводе войск от границ Украины стало результатом работы украинской власти совместно с западными партнерами.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, Украина имеет беспрецедентную поддержку международных партнеров.

"И я абсолютно уверен в том, что и новость, о которой вы сказали (заявление министра обороны РФ об отводе войск от границ Украины, - УНИАН), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией", - заявил он.

Ермак убежден, что результаты работы и факты говорят гораздо лучше необоснованной критики. "Мы уже слышали и относительно видеоконференции, о которой так много говорили, но все увидели, как проходил визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж, во время которого президент Франции сидел возле президента Украины и разговаривали с канцлером Германии", - добавил руководитель Офиса президента.

Читайте такжеЗеленский оценил отвод российских войск от границ УкраиныВ свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе очередного брифинга заявил, что США знают о заявлении России отвести войска от границ Украины и следят за ситуацией.

"Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией", - сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что российским властям дали понять, что они должны воздержаться от эскалационных действий на границе с Украиной, остановить усиление военного присутствия в оккупированном Крыму и перестать блокировать судоходство в части Черного моря.

Прайс добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине для защиты от российской агрессии, в том числе путем поставок "оборонительных летательных вооружений". При этом он не стал раскрывать конкретных деталей возможных будущих поставок.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
новости России новости Украины новости Крыма Андрей Ермак
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