В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

Начиная с 1 августа 2023 года, квитанции, формируемые при наличных операциях с использованием платежных устройств (включая терминалы), будут содержать дополнительные реквизиты. В частности, для операций по внесению наличных через терминалы и последующего зачисления на счет, квитанции должны будут содержать номер мобильного телефона плательщика.
Для осуществления такой операции через терминал, плательщику будет необходимо выполнить следующие шаги:
- Ввести свой номер мобильного телефона на экране терминала.
- Получить одноразовый пароль на указанный номер (посредством сообщения или звонка).
- Ввести этот одноразовый пароль на экране терминала для подтверждения согласия на проведение платежной операции.
- Получить квитанцию.
Данные требования относятся к операциям по внесению наличных через терминалы для их зачисления на счета.
Однако следует отметить, что данные требования не распространяются на популярные платежи, которые выполняются через терминалы, такие как:
- Уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
- Оплата коммунальных услуг (квартплата, коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана).
- Оплата билетов на железнодорожные перевозки (включая пригородные поезда).
- Оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронные билеты для проезда в таком транспорте).
- Оплата маршрутных пассажирских перевозок.
- Пополнение проездных и транспортных карт для использования в городском и пригородном транспорте.
Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.
Также в Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги.
Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.