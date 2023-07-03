В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

С 1 августа вводится новое обязательное требование для осуществления наличных платежей через терминалы.

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Анонимное пополнение через терминал станет невозможным / Коллаж: Главред, фото: vashprivatbank.com.ua, Википедия

Начиная с 1 августа 2023 года, квитанции, формируемые при наличных операциях с использованием платежных устройств (включая терминалы), будут содержать дополнительные реквизиты. В частности, для операций по внесению наличных через терминалы и последующего зачисления на счет, квитанции должны будут содержать номер мобильного телефона плательщика.

Для осуществления такой операции через терминал, плательщику будет необходимо выполнить следующие шаги:

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Ввести свой номер мобильного телефона на экране терминала. Получить одноразовый пароль на указанный номер (посредством сообщения или звонка). Ввести этот одноразовый пароль на экране терминала для подтверждения согласия на проведение платежной операции. Получить квитанцию.

Данные требования относятся к операциям по внесению наличных через терминалы для их зачисления на счета.

Однако следует отметить, что данные требования не распространяются на популярные платежи, которые выполняются через терминалы, такие как:

Уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Оплата коммунальных услуг (квартплата, коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана).

Оплата билетов на железнодорожные перевозки (включая пригородные поезда).

Оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронные билеты для проезда в таком транспорте).

Оплата маршрутных пассажирских перевозок.

Пополнение проездных и транспортных карт для использования в городском и пригородном транспорте.

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также в Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги.

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.

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