В Украине раздается воздушная тревога, регионы под атакой Шахедов

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что враг осуществил пуски Шахедов с севера и юга страны.
Воздушная тревога из-за пуска удачных дронов была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях.
Об опасности сообщили даже в Киеве. В направлении столицы летели Шахеды.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" - написали в КГГА.
В Сети сообщают о том, что в Одессе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах подтвердили, что в направлении города летели Шахеды.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.
В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.
Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.
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