В Украине раздается воздушная тревога, регионы под атакой Шахедов

Российские оккупанты осуществили запуск ударных беспилотников с севера и юга.

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Украина под атакой шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что враг осуществил пуски Шахедов с севера и юга страны.

Воздушная тревога из-за пуска удачных дронов была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях.

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Об опасности сообщили даже в Киеве. В направлении столицы летели Шахеды.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" - написали в КГГА.

В Сети сообщают о том, что в Одессе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах подтвердили, что в направлении города летели Шахеды.

Что известно о шахедах / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.

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