В Украине собрались запретить перенос рабочих дней из-за праздников

Выходные в Украине могут не переносить / pixabay

В Верховную Раду Украину поступил законопроект № 4597, который предусматривает запрет переноса рабочих дней из-за праздников.

С такой инициативой выступила фракция Слуга народа во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

Отмечается, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, препятствует работе с инвесторами и донорами и формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

"Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа подчеркивают, что перенос рабочих дней — это типичная советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, например в России.

Так, перенос рабочих дней, считают авторы законопроекта, снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, что следует за длинными выходными.

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Отметим, в Украине существует практика переноса рабочих дней. Если государственный выходной приходится на субботу-воскресенье, он автоматически переносится на следующий рабочий день и становится выходным. К слову, всего в Украине определено 11 праздничных нерабочих дней.

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