В Украине за рулем автомобиля умер известный тренер

Евгений Штермер страдал от проблем с сердцем / Фото: velosport.org.ua

В Николаеве скоропостижно скончался один из лучших тренеров Украины по велоспорту Евгений Штермер.

Как сообщает издание Новости N, 76-летний мужчина почувствовал себя плохо, когда возвращался с тренировки.

Тренер почувствовал себя плохо за рулем автомобиля, однако вовремя сориентировался и не допустил ДТП. Он успел нажать педаль тормоза и остановить транспортное средство посреди дороги.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть. Известно, что у Штермера ранее были проблемы с сердцем, поэтому, возможно, они и стали причиной такой мгновенной смерти.

Как известно, Евгений Штермер - один из самых авторитетных тренеров в украинском велоспорте. Он подготовил множество призеров престижных турниров, а также участников Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Напомним, солистка группы Фристайл Нина Кирсо умерла в Полтаве в больнице после тяжелого восстановления из-за инсульта в 2018 году.