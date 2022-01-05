В Украину завезли опасные фрукты с личинками мух: где их продают

На рынки зараженные мандарины попасть не успели.
В Украину пытались завести опасные мандарины. В Госпотребслужбе сообщили, что во фруктах из Турции находились личинки мух.
Опасные мандарины пытались привезти на Буковину. 20-тонную партию цитрусовых задержали на черновицкой таможне.
Работники Госпотребслужбы провели лабораторную экспертизу и обнаружили в любимом новогоднем фрукте личинки средиземноморской плодовой мухи – это один из самых опасных вредителей плодовых культур.
Однако для людей они угрозы не представляют. На рынки и супермаркеты зараженные мандарины попасть не успели, так как их сразу вернули назад - в Турцию.
"Очень часто средиземноморскую плодовую муху обнаруживают во фруктах из Турции и Египту. Лидерами являются цитрусовые", - рассказала специалист, пишет ТСН.
Как ранее сообщали, в 2021 году Украина импортировала мандаринов на неполных 120 млн долларов, что почти на половину больше, чем в 2020 году.
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Импорт мандаринов, в том числе их разновидностей - танжеринов и сатсума, в 2021 году составил 119,09 млн долл., что на 45,5% больше, чем годом ранее.
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