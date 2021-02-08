В УПЦ МП ответили, ждут ли удара от власти вслед за ZIK и 112 Украина

УПЦ МП / УНИАН

После того, как после решения СНБО указом президента Владимира Зеленского было прекращено вещание каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, появилась информация о том, что власти страны в ближайшее время ударят по остаткам Украинской православной церкви (Московского патриархата). По поводу того, насколько эти данные соответствуют действительности, комментарий порталу Страна дал митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Он оценил сведения о том, что уже в ближайшее время начнется работа по имплементации норм принятого Радой при президентстве Петра Порошенко закона, который обязывает переименовать УПЦ в "Русскую православную церковь в Украине". Кроме того, якобы власти страны совершат попытку отобрать у бывшей УПЦ МП Киево-Печерскую и Свято-Успенскую Почаевскую лавры.

"Прямой информации об этом у нас нет. Но подобные опасения присутствуют в религиозной среде. Они обострились после совершенно необдуманных недавних заявлений Алексея Резникова (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ‒ Главред) и его последних законодательных инициатив", ‒ сказал он.

По поводу того, что у УПЦ могут забрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры, митрополит Климент сказал ‒ полностью исключать такую возможность нельзя.

"Об этом нередко заявляют различные маргиналы, называющие себя националистами. Думаю, это больше традиционный для них эпатаж, нежели реальные цели. Но если участь, что сегодня в прессе все чаще звучит информация о курировании этих радикальных националистов со стороны государственных силовых структур, то, безусловно, их угрозы нельзя сбрасывать со счетов", ‒ подытожил священнослужитель.

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