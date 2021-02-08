В УПЦ МП ответили, ждут ли удара от власти вслед за ZIK и 112 Украина

В бывшей УПЦ МП считают, что в ближайшее время будет внедрен закон, который обязывает эту церковь переименоваться в "Русскую православную церковь в Украине".
После того, как после решения СНБО указом президента Владимира Зеленского было прекращено вещание каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, появилась информация о том, что власти страны в ближайшее время ударят по остаткам Украинской православной церкви (Московского патриархата). По поводу того, насколько эти данные соответствуют действительности, комментарий порталу Страна дал митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
Он оценил сведения о том, что уже в ближайшее время начнется работа по имплементации норм принятого Радой при президентстве Петра Порошенко закона, который обязывает переименовать УПЦ в "Русскую православную церковь в Украине". Кроме того, якобы власти страны совершат попытку отобрать у бывшей УПЦ МП Киево-Печерскую и Свято-Успенскую Почаевскую лавры.
"Прямой информации об этом у нас нет. Но подобные опасения присутствуют в религиозной среде. Они обострились после совершенно необдуманных недавних заявлений Алексея Резникова (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ‒ Главред) и его последних законодательных инициатив", ‒ сказал он.
По поводу того, что у УПЦ могут забрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры, митрополит Климент сказал ‒ полностью исключать такую возможность нельзя.
"Об этом нередко заявляют различные маргиналы, называющие себя националистами. Думаю, это больше традиционный для них эпатаж, нежели реальные цели. Но если участь, что сегодня в прессе все чаще звучит информация о курировании этих радикальных националистов со стороны государственных силовых структур, то, безусловно, их угрозы нельзя сбрасывать со счетов", ‒ подытожил священнослужитель.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Черновицкой области сторонники Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата устроили драку из-за храма.
- Столкновения произошли возле Свято-Михайловского храма в селе Задубровка, некоторые участники получили ранения - в том числе и холодным оружием.
- В столкновениях участвовали несколько десятков мужчин в балаклавах с арматурой и дубинками.