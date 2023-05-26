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В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

Алексей Тесля
26 мая 2023, 20:24 обновлено 26 мая, 20:35
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РФ пытается использовать волнообразные атаки для определения позиций ПВО, пояснила Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк, ракетный удар
Наталья Гуменюк прокомментировала новый ракетный удар РФ / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Новую воздушную атаку российских оккупантов по Украине прокомментировала представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Враг пытался рассредоточить внимание противовоздушной обороны и атаковать по разным направлениям, рассказала она в эфире информационного телемарафона.

"На этот раз на южном направлении, уже наученный работой ПВО, враг выискивал снова новые маршруты для баражирующих снарядов и заводил их через временно оккупированную территорию Херсонщины, потом деоккупированной Херсонщиной и потом уже над Николаевской областью шахеды таки были уничтожены силами ПВО. Это то, что касается зоны нашей ответственности", — сказала Гуменюк.

видео дня

По ее словам, армия РФ продолжает атаки авиацией на прифронтовой территории. Правобережье страдает от КАБ, потому что захватчики используют тактическую авиацию на расстоянии, которое для ПВО пока недостижимо. Пытаются атаковать разными силами вооружения для того, что результативно работающие системы ПВО не могли работать в таком режиме. И чтобы обнаружить их.

"Они пытаются использовать волнообразные атаки именно для того, чтобы увидеть, откуда была защита и куда ударить потом", – добавила Гуменюк.

Представительница ОК "Південь" предположила, что РФ будет и дальше бить баллистикой в том числе. Такая тактика помогает убедиться, где и с какой мощностью, и в каких регионах работает противовоздушная оборона.

"Именно поэтому мы и добивались, чтобы ни в коем случае не извещали о работе ПВО и не сообщали в визуальном контексте о ней. Это наша защита, и надо отдавать себе отчет, что она важнее, чем яркое видео или фото", — добавила Гуменюк.

Ракетный удар РФ по Днепру

Как сообщалось, в пятницу утром оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре. Ранее было известно об одном погибшем и 23 раненых.

Взрыв прогремел около 10:30. В одном из районов города после взрыва видны задымления.

По данным канала, на месте возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что оккупанты попали по медучреждению.

Ракетный удар по Днепру прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент известно о погибших и раненых.

Отметим, что под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, удар по Киеву стал уже тринадцатым с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Больше новостей:

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