В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

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Группа "Метинвест" обустраивает убежища для беженцев из самых горячих точек Украины, в частности, из Мариуполя.

Беженцев будут принимать на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске, пишет "Сегодня".

Для людей обустроят около 5500 спальных мест. Волонтеры "Метинвеста" собрали одеяла, подушки, белье и другие необходимые вещи. Также компания закупает матрасы. Созданы условия для приготовления еды и есть товары первой необходимости – питьевая вода, пищевые продукты и лекарства.

С внутренними переселенцами на местах будут при необходимости работать психологи и врачи.

Колонны с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами уже сформированы в Запорожье и ждут открытия "зеленого коридора" в Мариуполь.

"Мы верим, что здравый смысл проснется у нашего врага и гуманитарные коридоры будут работать. Люди очень ждут помощи в городах, где уже более недели идут непрерывные обстрелы. Мариуполь сегодня просто гибнет без еды и воды. Мы готовы помочь. Мы знаем, как, и главное, нам есть чем помочь. Надеемся, что эта ужасная ситуация в ближайшие часы будет решена, и мы сможем спасти людей", – говорит генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженко.