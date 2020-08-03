Вакцинация в Украине: Минздрав предупредил об опасности вспышки заболеваний

До конца 2020 года охват вакцинации в Украине составит 67,9% - ЦОЗ / Фото: zt-rada.gov.ua

На территории Украины существует риск опасности распространения заболевания полиомиелитом. Циркуляция вируса по стране прекратится в том случае, если вакцинацию пройдут более 95% жителей.

Об этом рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении речь идет о том, что Европейская региональная комиссия по вопросам ликвидации полиомиелита провела оценку возможности передачи инфекции в 41 государстве. Украина оказалась среди стран, где потенциально высокий риск заражения вирусом.

Согласно данным исследования, на территории страны установлен низкий уровень вакцинирования от полиомиелита – до конца 2020 года Украина не успеет достичь 95% показателя вакцинации. Если это удастся сделать, циркуляция вирусной инфекции по стране прекратится.Читайте такжеВакцина от COVID-19 потеряет смысл: эксперт ошеломил прогнозом

Так, по состоянию на 1 июня текущего года, 28,3% детей в возрасте до 1 года были вакцинированы от таких болезней, как корь, паротит и краснуха. До конца 2020 года, согласно подсчетам, охват вакцинации составит 67,9%. Для формирования коллективного иммунитета цифра должна достичь показателя в 95%.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам инфекций", - подчеркивается в сообщении ЦОЗ.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев делать прививки от опасных заболеваний. По его мнению, именно вакцинация способна защитить украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, работники каких сфер будут прививаться от COVID-19 в первую очередь.