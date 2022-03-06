Важная информация для СМИ и всех, кто фотографирует или пишет о войне от главкома ВСУ

Боец украинской теробороны / Фото Reuters

Журналистам, представителям средств массовой информации, блогерам и иным гражданам Украины категорически запрещено как-либо фиксировать расположение украинских воинских частей, объектов и операций. Именно такую информацию озвучил главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный в соответствующем приказе.

Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

наименование частей и подразделений, а также их расположение;

количество военных в частях и подразделениях;

количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

условные отметки объектов.

Любую информацию об:

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операциях, которые проводятся или планируются;

системе охраны и обороны воинских частей;

имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных);

порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)

сбор разведывательных данных;

перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);

воинские части и их тактику, методы действий;

уникальные операции и способ их выполнения;

эффективность радиоэлектронной борьбы противника;

отложенные или отмененные операции;

пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;

планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);

информационно-психологические операции, которые проводят или планируют ВСУ;

распространять пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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Напомним, ранее в Службе безопасности Украины предоставили доказательства того, как военные предатели 2014 года пошли воевать против Украины.

Отмечается, что под Николаевом украинскими силовиками была разбита батальонно-тактическая группа оккупантов. И большая часть ее состава – это военные предатели, которые перешли на сторону РФ в Крыму.