Важная информация для СМИ и всех, кто фотографирует или пишет о войне от главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный опубликовал соответствующий приказ.
Журналистам, представителям средств массовой информации, блогерам и иным гражданам Украины категорически запрещено как-либо фиксировать расположение украинских воинских частей, объектов и операций. Именно такую информацию озвучил главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный в соответствующем приказе.
Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:
- наименование частей и подразделений, а также их расположение;
- количество военных в частях и подразделениях;
- количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
- условные отметки объектов.
Любую информацию об:
- операциях, которые проводятся или планируются;
- системе охраны и обороны воинских частей;
- имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных);
- порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
- сбор разведывательных данных;
- перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);
- воинские части и их тактику, методы действий;
- уникальные операции и способ их выполнения;
- эффективность радиоэлектронной борьбы противника;
- отложенные или отмененные операции;
- пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;
- планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
- информационно-психологические операции, которые проводят или планируют ВСУ;
- распространять пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Читайте такжеВраг пытается продвинуться к Николаеву и Днепру, ВСУ его оттесняют – Арестович
Напомним, ранее в Службе безопасности Украины предоставили доказательства того, как военные предатели 2014 года пошли воевать против Украины.
Отмечается, что под Николаевом украинскими силовиками была разбита батальонно-тактическая группа оккупантов. И большая часть ее состава – это военные предатели, которые перешли на сторону РФ в Крыму.