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Важная информация для СМИ и всех, кто фотографирует или пишет о войне от главкома ВСУ

6 марта 2022, 15:23

Главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный опубликовал соответствующий приказ.

война, вторжение, ВСУ, тероборона
Боец украинской теробороны / Фото Reuters

Журналистам, представителям средств массовой информации, блогерам и иным гражданам Украины категорически запрещено как-либо фиксировать расположение украинских воинских частей, объектов и операций. Именно такую информацию озвучил главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный в соответствующем приказе.

Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение;
  • количество военных в частях и подразделениях;
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
  • условные отметки объектов.

Любую информацию об:

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  • операциях, которые проводятся или планируются;
  • системе охраны и обороны воинских частей;
  • имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных);
  • порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
  • сбор разведывательных данных;
  • перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);
  • воинские части и их тактику, методы действий;
  • уникальные операции и способ их выполнения;
  • эффективность радиоэлектронной борьбы противника;
  • отложенные или отмененные операции;
  • пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;
  • планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
  • информационно-психологические операции, которые проводят или планируют ВСУ;
  • распространять пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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Напомним, ранее в Службе безопасности Украины предоставили доказательства того, как военные предатели 2014 года пошли воевать против Украины.

Отмечается, что под Николаевом украинскими силовиками была разбита батальонно-тактическая группа оккупантов. И большая часть ее состава – это военные предатели, которые перешли на сторону РФ в Крыму.

Автор: Егор Бунин
viber
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