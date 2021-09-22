Вербовал нуждающихся в деньгах украинок в немецкие бордели: во Львове "накрыли" поляка-сутенёра

Украинкам обещали выдать фальшивые польские паспорта и гарантировали медпомощь / Униан

Во Львове судили гражданина Польши, который вербовал украинок для работы в немецком борделе. Мужчина находил малообеспеченных и одиноких женщин, и обещал им заработок в размере 1000-1500 евро в неделю.

Одна из потерпевших рассказала, что она познакомилась с иностранцем, который пообещал ей большие заработки за рубежом. Поскольку женщина нуждалась в деньгах и сама воспитывала малолетнего ребенка, согласилась на это предложение, передает ТСН.

После этого мужчина предложил найти для этой работы еще нескольких девушек, а если все получится, то он заверил, что может отправить в бордель 50 украинок – для работы она нашла еще 3 знакомых. Поляк-сутенёр дважды встречался с четырьмя украинками. По данным полиции, он им обещал официальную работу в немецком борделе.

"На вопрос девушек обвиняемый четко сообщает условия труда и проживания девушек в Германии. Иностранец также, что никто не заберет их паспорта или деньги. За работу девушкам обещали 1000-1500 евро за неделю. Также то, что деньги за дополнительные сексуальные услуги девушки могут оставлять себе", – говорится в судебном приговоре.

Отмечается, что украинкам обещали выдать фальшивые польские паспорта и гарантировали медицинскую помощь. После разговоров с поляком украинки должны были отправиться в город Вроцлав, а оттуда в Германию. Однако их задержала полиция на границе. Как выяснилось, одна из девушек обратилась в полицию и они все время проводили следственные действия.

Реклама

У сутенёра своя история

Гражданин Польши свою вину признал частично и заявил, что одна из девушек сама обратилась к нему с просьбой найти ей работу в секс-индустрии. Впоследствии она рассказала о своих подругах, которые находятся в затруднительном положении и попросила и их трудоустроить.

Мужчина же утверждает, что он о борделе узнал по телевидению и из Интернета, чтобы "помочь украинке". Следствие эти слова опровергло, отметив, что именно подозреваемый первый предложил этой девушке работу в борделе, после чего она обратилась в полицию.

Суд признал иностранца виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Суд учел то, что у подозреваемого есть жена с проблемами зрения и двое детей.

Читайте такжеПо дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства

Ранее Главред уже писал, что с начала года в Тернопольской области нескольких девушек продали в сексуальное рабство в Португалию. У девушек отобрали их документы, под предлогом оформления разрешения на работу, и заставили заниматься проституцией.

Также сообщалось, что в Херсонской области полицейские освободила из так называемого трудового лагеря 13 человек, которые тяжело работали и проживали в антисанитарных условиях. Вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения, а потом сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.