"Позор Украины:" Зеленский требует неопровержимые доказательства по делу Шеремета

Владимир Зеленский / УНИАН

Государство и правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы украинцы и цивилизованный мир увидели в суде настоящих убийц журналиста Павла Шеремета, а затем – организаторов и заказчиков этого преступления, заявил президент Владимир Зеленский.

В четвертую годовщину со дня убийства Шеремета, в своем Facebook он напомнил, что в Беларуси, России и Украины журналист стоял за ценности демократии, права и свободы человека.

"Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", - подчеркнул президент.

Читайте такжеУбийство Шеремета: суд разрешил снять электронный браслет с подозреваемойЗеленский отметил, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества, которому нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать всё, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", - добавил президент.

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

Напомним, 12 декабря полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлия Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.